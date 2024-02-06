نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن نتيجة إعدادية الشرقية الترم الأول Al-Sharqia results.. مبروك النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة الشرقية، باستخدام الاسم ورقم الجلوس، يأتي هذا الاستعلام تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لطلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام بسهولة عن نتيجة إعدادية الشرقية للترم الأول 2024.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الأول برقم الجلوس 2024

اعتمد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024، بنسبة نجاح بلغت 87.6% حيث تقدم لآداء الامتحان ( 141477 ) طالب وطالبة حضر منهم 140921.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.5 % حيث تقدم لآداء الامتحان 1152 طالب وطالبة حضر منهم 1093.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 100 %، حيث تقدم لآداء الامتحان 71 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 % حيث تقدم لآداء الامتحان 11 طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة الشرقية

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الشرقية عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا .

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 الشرقية عبر منصة امتحانات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بالمنيا، تقدم منصة امتحانات مصر، رابط نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الشرقية، وكل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس في كافة إداراتها التعليمية.

نتائج الامتحانات.. نتيجة ثالثة إعدادي الترم الأول حصريًا عبر منصة امتحانات مصر

تقدم منصة امتحانات مصر، المتخصصة في عرض كل ما يخص سير العملية التعليمية والدراسية ومراجعة ليلة الامتحانات، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، أو التعليم الجامعي، ويمكنكم متابعة كل ذلك عبر منصة امتحانات مصر من خلال تبويب نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بالامتحانات.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

ويأتي توزيع درجات الفصل الدراسي الأول 2024، محافظة الشرقية، للشهادة الإعدادية في المواد المُضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

ليكون بذلك مجموع المواد 120 درجة.

كما تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 المواد التي لا تضاف للمجموع وهي: