نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين محطتي جلال ورأس الحكمة مؤقتًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي (جلال/ رأس الحكمة) بخط (القباري/ مرسى مطروح) بصفة مؤقتة اعتبارًا من صباح السبت 10/2/2024 حتى مساء الاثنين 20/2/2024.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري، ونظرًا لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي (جلال - رأس الحكمة) ضمن تنفيذ أعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح).

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة جلال والقطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة رأس الحكمة.

جدير بالذكر أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، لتوفير أتوبيسات بمحطتي جلال ورأس الحكمة لنقل الركاب بين المحطتين خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات.

ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 654 ليقوم من محرم بك الساعة 13:00 بدلًا من الساعة 14:20 ويصل جلال الساعة 17:30.

كما سيتم تعديل ميعاد قطار 299 ليقوم الساعة 16:00 من مرسى مطروح بدلًا من الساعة 15:10 ليصل رأس الحكمة الساعة 17:00.

ويستمر إيقاف تشغيل قطاري 939/940، و943/942 (القاهرة - مرسى مطروح)، والعكس.

وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي محطتي جلال ورأس الحكمة خلال تلك الفترة.