انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي ( الدقهلية – شمال سيناء) الجمعة القادمة الموافق (28 رجب 1445هـ)، الموافق (9/2/2024م) ، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الوزارة والأزهر الشريف، وبرعاية من الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء وزارة الأوقاف، وخمسة من علماء الأزهر الشريف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية)، وذلك على النحو التالي: