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انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي ( الدقهلية – شمال سيناء) الجمعة القادمة الموافق (28 رجب 1445هـ)، الموافق (9/2/2024م)  ، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الوزارة والأزهر الشريف، وبرعاية من الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء وزارة الأوقاف، وخمسة من علماء الأزهر الشريف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية)، وذلك على النحو التالي:

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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