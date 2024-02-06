نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء لشمال سيناء الخميس والجمعة القادمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء ) يومي الخميس الجمعة القادمين، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية الإمام الأكبر أ.د / أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأ.د / شوقي علام مفتي الديار المصرية، وتضم القافلة ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وأمين فتوى وباحث شرعي بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع "جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية "، وذلك على النحو التالي: