نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البلشي: خاطبنا الصحف لتطبيق الحد الأدنى للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن مخاطبة النقابة للجرائد والمؤسسات الصحفية المختلفة، لتطبيق الحد الأدنى للأجور 3500 جنيهًا.

وقال في تصريحات صحفية لمحرري الملف، إن النقابة تدخّلت في مفاوضات مع بعض المؤسسات، ونجحت في زيادة الأجور، مثل الوفد والبوابة نيوز.

وأضاف أن المجلس القومي للأجور لديه آليات لتطبيق هذا القرار، ولكن من حق المؤسسات أن تتقدّم بطلبات لتأجيل ذلك، بناءً على أزمات مالية.