نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تحرر 27 محضرا لمخالفات غسل السيارات بالشوارع وإتلاف الأسفلت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة من ضبط مخالفات وتعديات على الطرق خلال حملات مكبرة شنها لإزالة التعديات ورفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات والمحلات التجارية.

وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تم شن حملات بإشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حي العجوزة أسفرت عن تحرير ٢٧ خطاب إيقاف تجديد تراخيص للإدارة العامة للمرور لحين سداد الغرامة المستحقة عن مخالفات بيئية وإتلاف الأسفلت بسبب غسيل السيارات في الطرق العامة وذلك بشوارع إسراء المهندسين ودمشق وسور نادى الزمالك بشارع ٢٦ يوليو وأحمد عرابى والفالوجا وفوزى رماح وحسين الجيزاوى وشرق الترسانة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الحملات أيضا من رفع الإشغالات من شوارع وميادين حى العجوزة ورفع كافة التعديات من المحلات التجارية وإشغالات الباعة الجائلين بقطاع العجوزة وأرض اللواء وتم مصادرة الشيش من الكافيهات والمقاهي.

بالإضافة إلى شن حملة ليلية لإلزام المحلات بالغلق طبقا للمواعيد المقررة وترشيد استهلاك الكهرباء.

مخالفات بيئية

مخالفات بيئية

مخالفات بيئية

مخالفات بيئية

مخالفات بيئية

مخالفات بيئية

مخالفات بيئية