نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منها مشروع العلاج والتدريب.. تفاصيل جديدة بشأن ميكنة النظام الإداري لنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن بدء النقابة في اتخاذ إجراءات بشأن تطوير خدماتها الداخلية، وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، وبالفعل عقدت لقاءً مع مركز أماك التابع لمؤسسة الأهرام، لوضع التصوّر، والبدء في وضع النظام والتطوير.

وقال في تصريحات صحفية لمحرري الملف، إن النقابة بحثت مع متخصصين؛ لربط النظام الداخلي للنقابة في نظام إلكتروني موحّد، منها تطوير الموقع الإلكتروني للنقابة، والصفحات الإلكترونية، والخدمات المُقدّمة مثل مشروع العلاج، والمشاركة في الدورات التدريبية وغير ذلك، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق إلكتروني يُسهّل على الزملاء الحصول على الخدمات الإدارية المختلفة.

وتابع: "بدأنا بالفعل دراسة ذلك، بحيث يتم تنفيذه العام الجاري، خاصة وأن نقل البيانات سيتكلف وقتًا كبيرًا، وجزء من ذلك سيكون لحماية البيانات".