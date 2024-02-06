كولر يحدد موعد انتظام ديانج فى التدريبات مع الأهلى بعد خروج مالى من أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 06:32 مساءً - ينتظم المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بعد غد الخميس حسب تأكيدات خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الذي قال إن ديانج عاد إلى القاهرة بعد انتهاء مشوار منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأوضح بيبو أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر منح ديانج راحة سلبية إضافية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويلتقي فريق الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتائج مباريات الأهلي الوديةخاض الأهلى معسكر مغلق فى الإمارات وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية كما فاز الأهلي أمس ،الأثنين، على سموحة بهدفين لهدف ودياً.

آخر ظهور للأهلى

توج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا

يقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.