نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين: يجب أن نفتح أبواب المؤسسات القومية أمام المؤقتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة مازالت تتواصل بشأن أزمة المؤقتين في الصحف والمؤسسات القومية.

وأضاف في تصريحات صحفية لمحرري الملف، أن أحد الزملاء الصحفيين صدر لحقه حُكم بالتعويض ضد جريدة الجمهورية بقيمة 500 ألف جنيهًا، ورفعت زميلتين جديدتين دعوتين قضائيتين ضد الجريدة خلال الأيام الماضية، وهو ما يزيد الخسارة في هذه القضية.

وتابع: "هذا حقك الزملاء المؤقتين، التعيين جزء أساسي من حقهم، يجب على المؤسسات القومية أن تفتح أبوابها أمامهم، لأن هناك مؤسسات تعتمد على هؤلاء بشكل كامل".