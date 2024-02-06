رسميا .. حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وكان اتحاد الكرة قد أقال البرتغالي روي فيتوريا بعد توديع منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.

من جانبه قدم الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر إلى فيتوريا بعد النتائج السيئة التي قدمها منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

وتولى فيتوريا تدريب منتخب مصر يوم 11 يوليو 2022، وخاض خلال هذه المدة 18 مباراة انتصر في 12 لقاء فقط، وتعادل في 5 مناسبات، قبل أن يتلقى هزيمة واحدة.