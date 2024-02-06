نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جديدة بشأن نادي نقابة الصحفيين البحري بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن توجّه مجلس النقابة في زيارتين إلى محافظة الإسكندرية؛ للوصول إلى حل في أزمة ديون النادي البحري للنقابة.

وقال في تصريحات صحفية لمحرري الملف، إن النقابة كانت قد تقدّمت بطلب لتخفيض قيمة الديون على أرض النادي، والتي تبلغ 20 مليون جنيهًا، وهو الطلب الذي ستنظره المحافظة.

وأضاف: "مجلس النقابة قرر رصد مبلغ لبدء الأعمال، وخاطبنا مجلس الوزراء والمحافظة للبدء في تراخيص النادي".