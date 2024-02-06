نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جناح الأزهر بمعرض الكتاب يختتم فعالياته بتكريم الفائزين بمسابقة "معا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ختام فعاليات جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ٥٥، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، نظم الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء، حفل تكريم للفائزين في مسابقة "معا لعودة القيم الإيجابية"؛ وذلك بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ أحمد عبد العظيم، مدير عام التفتيش المالي والإداري بالأزهر، والأستاذ عباس عبد المطلب، مدير عام إدارة الإعلام بمشيخة الأزهر، والدكتورة نجوى صلاح، وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثلًا عن معالي الوزير، والدكتور محمد عز العرب، والدكتور محمد حسن، معاون وزير الشباب، والأستاذة رضا سفينة عبد السيد، مدير عام البرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة.

وفاز من الأزهر الشريف بالمركز الأول، الطالب عمر حسن علي مصطفى، الثاني الطالبة حورية السيد إبراهيم، الثالث الطالب عبد الرحمن سعد طه، الرابع الطالب مشرف فتحي أحمد البنا، الخامس الطالب محمد عادل الأعسر، السادس الطالب عبد الرحمن إبراهيم علي صقر، السابع الطالبة ملك عمرو عطيه محمد، الثامن الطالب محمد أحمد محمد عبد الرازق، التاسع الطالب محمد ممدوح محمود محمد، وفي المركز العاشر الطالبة إيمان وجيه الحسيني.

كما فاز من وزارة الشباب والرياضة في المركز الأول الطالبة فاطمة محمد السيد كساب، وفي المركز الثاني الطالبة إسراء محمد عطية، والثالث الطالب أحمد محمد نجيب عبد المجيد، وفي المركز الرابع الطالب عبد المنعم إبراهيم زكريا، وفي المركز الخامس الطالب أسامة أشرف الحسيني.

تهدف مسابقة (معًا) لعودة القيم الإيجابية، التي يتم تنظيمها للعام الثاني بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارات؛ الثقافة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، إلى تأصيل القيم الإيجابية والأخلاق الكريمة، ونشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش داخل المجتمع، ومواجهة الأفكار الهدامة بالمجتمع، وتعميق روح الولاء والانتماء لطلاب الأزهر الشريف، واكتشاف جيل قادر على البناء والإبداع من طلاب الأزهر الشريف، وتتمركز المسابقة حول مبادئ تعزيز ونشر ثقافة التسامح والتعايش، آداب الحوار مع الآخرين، السلام الاجتماعي داخل المجتمع، تدعيم قيم المواطنة، تكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، مواجهة الأفكار غير السوية ومكافحة الفساد، دعم روح الولاء والانتماء للوطن.

وشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.