الجيش الإسرائيلي: لن نترك حجرا واحدا فى غزة إلا وسنقلبه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 08:26 مساءً - أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية لن تترك حجرا واحدا في قطاع غزة إلا وستقلبه.

وتناول رئيس الأركان الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في مؤتمر عملياتي للقوات الجوية مسألة لماذا لم يبدأ الجيش الإسرائيلي بعد التحقيقات العملياتية فيما يتعلق بالأداء العسكري في الحرب وفي 7 أكتوبر.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27,585 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,978 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.