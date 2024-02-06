رئيس الهيئة: حريصون على تعزيز العلاقات الدوائية الثنائية مع الأشقاء في تنزانيا

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أحمد جودة - القاهرة - رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية والأجهزة الطبية

رئيس الهيئة: صناعة الدواء المصرية محور أساسي في توطين الصناعات الدوائية على مستوى القارة إفريقيا

مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية: نرحب بالشراكة مع الجانب المصري ونتطلع إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات

استقبل، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا تنزانيًا رفيع المستوي، والذي رأسه اللواء/ ريتشارد موتايوبا، سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية، والسيد/ آدم فيمبو، مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية والأجهزة الطبية TMDA، وذلك بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية،والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور محيي حافظ، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وكذا لفيف من قيادات هيئة الدواء المصرية، وعدد من ممثلي شركاء الصناعة الوطنية؛ وذلك لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية.

تناول الاجتماع بحث فرص التعاون المشترك، والبدء بإعداد برامج تدريبية وورش عمل فنية مشتركة، وذلك لتبادل المعرفة والخبرات في مجال اختصاصات الهيئتين، كما شمل النقاش كيفية تيسير إجراءات نفاذ الدواء المصري إلى السوق التنزانية، وتوسيع نطاق اعتماد المصانع المصرية لدي الجانب التنزاني، وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الدوائي بالجمهورية التنزانية من أجل تلبية احتياجات السوق الدوائي هناك.

وعقب الاجتماع تم اصطحاب الوفد في جولة بالمعامل الرقابية للهيئة بمقر المنصورية؛ حيث أشاد الوفد بالمستوى المتطور الذي تمتلكه معامل الهيئة؛ مما يعكس القدرات المميزة التي تمتلكها كسلطة رقابية، والذي يلقي بظلاله على ارتفاع الجودة التي تتمتع بها المستحضرات الدوائية المصرية.

ومن جانبه، أشاد رئيس هيئة الدواء المصرية بعمق الروابط بين البلدين، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز توافر المستحضرات الطبية المصرية بتنزانيا؛ وذلك تلبية لاحتياجات المواطن التنزاني، وأن هيئة الدواء المصرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي للأشقاء في تنزانيا، وأنها تسعى إلى تعزيز تواجد الشركات المصرية بتنزانيا، وأن صناعة الدواء المصرية محور أساسي فى توطين الصناعات الدوائية على مستوى القارة الإفريقية.

هذا، وقد أشاد مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية والأجهزة الطبية بتنزانيا بالقدرات الفنية والرقابية لمعامل هيئة الدواء المصرية، وأبدى رغبة بلادة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات ذات الصلة بالشأن الدوائي، والترحيب بعمل شركات الدواء المصرية داخل تنزانيا.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع الأشقاء والمنظمات الأفريقية، وتعزيز نفاذية الدواء المصري بالأسواق الأفريقية.