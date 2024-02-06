رئيس اتحاد الكرة: حسام حسن المسؤول عن اختيار الجهاز المعاون فى المنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 10:29 مساءً -

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إن هناك جلسة جديدة مع حسام حسن الممدير الفنى الجديد للمنتخب، غدًا الأربعاء لبحث كافة الخطط الخاصة بمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

أضاف علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة " CBC"، اليوم الثلاثاء، أن حسام حسن هو المسؤول الأول والأخير عن اختيار الجهاز المعاون له في المنتخب الوطني، وقال: " نجهز من الآن لخوض كأس الأمم الإفريقية 2025 وسنعيد تصحيح مسار المنتخب خلال الفترة المقبلة".

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.