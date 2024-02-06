وزير الشباب والرياضة: حسام حسن أسطورة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 10:29 مساءً -

قال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إن حسام حسن أسطورة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية داعيًا الجميع إلى دعمه بقوة في قيادة المنتخب الوطني الأول.

أضاف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة " CBC"، اليوم الثلاثاء، أن حسام حسن أكد على تقديره الكامل لـ محمد صلاح نجم منتخبنا وكل محترفي مصر في الخارج.

أكد أن تطوير جميع المنتخبات الوطنية على رأس أولويات اتحاد الكرة في الفترة المقبلة.

وأردف: "أدعو الجماهير المصرية إلى دعم المنتخب الوطني وحسام حسن خلال الفترة المقبلة".

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.