عادل إمام: المصريين مش هيقبلوا حد يعمل مشاكل بين الأقباط والمسلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 10:29 مساءً - قال الزعيم عادل إمام، في ندوته الأرشيفية التي عرضتها قناة القاهرة الوثائقية بعنوان "تحديات القرن" في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2000: "مصر شعب واعي تماما، ولن يقبل ان حد يعمل مشاكل بين الاقباط والمسلمين، انا فخور بالأزهر لانه مصري وفخور بالكنسية المصرية إنها مصرية وأول كنيسة في العالم كانت قبطية، والمصريين مختلفين في اى حاجة، وانا سعيد اننا مصريين وسعيد باقباط مصر والازهر، وسعيد ان اى حد ييجي مصر يتبسط".

وعن تعاونه مع نجله المخرج رامي إمام، قال ساخراً: "المخرج الوحيد الى اتخانقت معاه هو رامي امام، وانا عاملته كابني وهو عاملني انى ابوه، اختلفنا في حاجات كتير واتضح بعد كدا ان هو الصح".

وكانت القناة قد أعلنت عرضها حلقات وثائقية بعنوان "من أرشيف المعرض"، تتضمن مجموعة نادرة ومتنوعة من ندوات فكرية، ولقاءات ثقافية مهمة عقدت وأُجريت في دورات سابقة من معرض القاهرة الممتد منذ عام 1969، ويظهر فيها عدد من كبار المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة، خلال فترات زمنية مختلفة، بوصفهم شهودًا يوثقون أحداث سنواتهم، وتاريخنا.