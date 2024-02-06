قصواء الخلالي: إسرائيل متورطة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا في عدوانها على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:26 مساءً -

قالت الإعلامية، قصواء الخلالي، إن إسرائيل متورطة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً في عدوانها على قطاع غزة.

وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة " CBC"، اليوم الاثنين، أن الجانب الصهيوني فقد كل "حيله" على الأرض ويروج الأكاذيب دائماً لتحقيق أكبر قدر من البقاء في المشهد.

وقالت قصواء الخلالي: "موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية "بطولي" شاء من شاء وأبى من أبى، وإسرائيل كيان صهيوني عدواني".

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.