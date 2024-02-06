قصواء الخلالي: أتوقع تغييرات حكومية تناسب المرحلة المقبلة في الولاية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:26 مساءً -

توقعت الإعلامية، قصواء الخلالي، إن يكون هناك تغييرات حكومية تناسب المرحلة المقبلة في الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC"، اليوم الاثنين، أن الجميع ينتظر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

قالت قصواء الخلالي: "المعارضة المصرية محترمة ومنضبطة وقدمت خطاب متزن في الحوار الوطني".

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.