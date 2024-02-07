وزيرة الثقافة: معرض الكتاب هذا العام فاق كل التوقعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:32 صباحاً - قالت وزيرة الثقافة، نيفين الكيلاني، إن معرض الكتاب هذا العام فاق كل التوقعات ولأول مرة تشارك 70 دولة.

أضافت "الكيلاني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة " CBC"، اليوم الثلاثاء، أن كان هناك إقبال كبير من الشباب لشراء الكتب، وكانوا يعملون على شراء أكبر عدد منها.

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.