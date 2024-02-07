محمود مسلم: الحل المصري يتضمن هدنة طويلة تنتهي بوقف إطلاق النار فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:32 صباحاً -

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ ثمّة إشكالية كبيرة فما يتعلق باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مفسرا: «لأننا على مشارف شهر رمضان المعظم، وأعتقد أن المشاعر الإنسانية لا تتقبل استمرار الحرب في مثل هذا الشهر، وبالتالي، فإن الحل المصري فيه هدنة طويلة تنتهي بوقف إطلاق النار، وفي التفاصيل تحدث أمور كثيرة بين حماس وإسرائيل».

واشار مسلم فى مداخلة مع قناة "العربية الحدث" إلى أنه لولا الجهود المصرية والأمريكية والتدخل يوميا لما تمت الهدنة الماضية، ولكن الهدنة التالية قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وفرصة لتسليم السيدات ثم المجندات ثم الرهائن العسكريين، وكل فرد من هؤلاء له مقابل من الأسرى الفلسطينيين بشكل أو بآخر، لافتا إلى أنّ موقف مصر بالنسبة للحكومة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار واضح، حيث أكدت أنه شأن فلسطيني فلسطيني، مشيرًا إلى أن ثمّة توافقا فلسطينيا على أن تكون هناك حكومة تكنوقراط، ولكن هذا الأمر قد لا يعجب إسرائيل بشكل أو بآخر.

وقال الدكتور محمود مسلم أن إسرائيل طرحت أكثر من مقترح، فقد تحدثت عن أن تدير قطاع غزة، ومرة تحدثت عن توافق دولي لإدارة غزة، كما طرحت فكرة خروج قادة حماس من قطاع غزة إلى منفى أو غير ذلك، ولكن كل هذه الأمور ليست مطروحة في المبادرة المصرية.