نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكري ليلة الإسراء والمعراج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكري ليلة الإسراء والمعراج.

وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي:

يطيب لي سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تحتفل بذكري الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات التقدير والولاء والعرفان بفيض عطائكم العظيم من أجل مصرنا الغالية.

داعين المولي عز وجل أن يديم علي سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتي يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر.

كما بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والوزراء والمحافظين.