نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تحرز 4 ميداليات ذهبية في بطولة الشهيد الرفاعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس،شارك منتخب “الكونغ فو” طلبه وطالبات بجامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال51 والتي تقام خلال الفترة من 5_6 فبراير 2024 بجامعة حلوان بمشاركة 14 طالب وطالبة من الجامعه وقد شارك في البطولة 118 طالب و76 طالبة مثلوا عدد 31 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

وذلك تحت الإشراف الاداري للسيد الاستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم وإشراف تنفيذي ا. طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب والاستاذ محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي وأ فاطمة خليفه رئيس قسم الأنشطة



وجاءت النتائج كالتالي



أولا في مسابقة الأساليب



الطالبة/ سارة جمعه محمد

المركز الأول جامعات الميدالية الذهبية

مسابقة سيف جنوبي

الطالب / معاذ محمود فتحي

المركز الأول جامعات الميدالية الذهبية مسابقة أساليب ملاكمه جنوبي

الطالب / إبراهيم عمرو إبراهيم

المركز الأول جامعات الميدالية الذهبية

مسابقة أساليب جنوبي

الطالب/بسام عبد الرحمن عبد الرحمن المركز الرابع مسابقة أساليب جنوبي

ثانيا في مسابقة الساندا

الطالبة/ بسنت طارق أحمد

المركز الأول جامعات الميدالية الذهبية وزن 48 كيلو

الطالبة/ حبيبه حاتم علي

المركز الثاني جامعات الميدالية الفضية وزن 70 كيلو

الطالبة/ نهي علاء راجح

المركز الثالث جامعات الميدالية البرونزية وزن 56 كيلو

الطالب/ عمرو عطيةشعبان

المركز الثالث جامعات الميدالية البرونزية وزن 70 كيلو