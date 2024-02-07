نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مركز ومدينة الصف: رصف 6 كيلو بطريق الاوتواستيراد يوليو القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد العميد علي عبدالله، رئيس مركز ومدينة الصف، التابعة لمحافظة الجيزة، أنه تمت الموافقة النهائية على رصف طريق الاوتواستيراد الرئيسي لمسافة 6 كيلومتر بداية من طريق 21 الصف حلوان وحتى مسافة 6 كم شرقا داخل عرب ابو ساعد.

وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة.

وأضاف عبدالله، أنه تمت الموافقة النهائية على رصف 6 كم بطريق الاوتواستيراد المنطقة التابعة لمركز ومدينة الصف وبعرض ما يقارب الـ 50 مترا للطريق، وقد دخل خطة الرصف بالخطة الاستثمارية 2024/2025 وبداية من شهر يوليو القادم سيتم البدء في التنفيذ وفقا لخطة مديرية الطرق بالجيزة.

وأشار رئيس مدينة الصف، أن الطريق 21 الصف حلوان جاري حاليا رصفه بحيث يكون أقل عرض له 13 متر وسيتم رفع كفاءته لحين ازدواج الطريق لحارتين فيما بعد.