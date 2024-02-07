"التعليم" توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، بسرعة الإنتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر بدء تسليم الاستمارات الإلكترونيه لطلاب الثانوية العامة الأسبوع المقبل مع باقي الاوراق المطلوبة لمليء الاستمارة الورقية داخل المدارس الثانوي.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم إنتهاء فتح تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة يوم 22 فبراير الجاري،

وأكد المصدر، أن تسجيل الاستمارة الالكترونية وتحديد المواد والشعب واللغات الأجنبية، يتوقف عليها اصدار أرقام جلوس الطلاب وتحديد اللجان استعدادا لعقد اختبارات النهاية العام الدراسي الحالي.

وبدأ تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 الأحد 14 يناير الماضى وحتى 22 فبراير 2024 إلكترونيا على موقع الوزارة، ويجب على كل طالب بالصف الثالث الثانوى العام تسجيل الاستمارة فى هذا التوقيت، ولا يوجد تسجيل لاستمارة ورقية.

وتسجيل استمارة الثانوية العامة اجبارى على جميع طلاب الثانوية العامة ويتم تسجيلها باستخدام اى جهاز سواء لاب توب أو كمبيوتر أو تليفون محمول.



ويجب على الطالب أن يكون دقيق دون خطأ فى البيانات الخاصة به، ويجب التأكد من الاسم رباعيا والمدرسة والإدارة والشعبة سواء علمى أو أدبى وعلوم أو رياضة واللغة الأجنبية الثانية وأيضا المواد التى سيؤديها حسب الشعبة وذلك قبل طباعة الاستمارة من موقع الوزارة.



وفى السياق ذاته أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوى، حسب طبيعة كل مادة دراسية، موضحة أن الأسئلة سوف تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق حسب المواصفة، مضيفة أن الأسئلة من المنهج ولكن ليس بالضرورة أن تكون نصا من مصادر التعلم المتاحة للطلاب، مشيرة إلى أن الهدف من الامتحان هو معرفة مدى استيعاب الطالب للمنهج وأن تكون الدرجة التي يحصل عليها معبرة بشكل حقيقى عن مستوى كل طالب مع اختلاف المستويات والفروق الفردية بين الطلاب.