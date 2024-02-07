وزير النقل يلتقي لاعبي نادي السكة الحديد ويطالبهم بتحقيق حلم الصعود إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:35 مساءً - قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بزيارة نادي السكة الحديد الرياضي حيث كان في استقبال سيادته كل من المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية والدكتور محمد حسين رئيس مجلس إدارة النادي واعضاء مجلس الادارة

التقى الوزير بالجهاز الفني بقيادة الكابتن/أمير عزمي مجاهد واللاعبين مؤكدا على ثقته الكبيرة فيهم لتحقيق الفوز في مباريات دورة الترقي ،والصعود إلى الدوري الممتاز مشيرا الى أن هذا الأمر سيتحقق طالما أن الجميع يبذل قصارى جهده مؤكدا أن الوزارة تدعم فريق نادي السكة الحديد ليصل الى الدوري الممتاز خاصة وان الانشطة الرياضية والاجتماعية تلقى اهتماما كبيرا من وزارة النقل الى جانب الاهتمام بتقديم اعلى مستويات الخدمة على خطوط الشبكة المختلفة في ظل التطور الكبير الحالي في منظومة السكك الحديدية والذي اصبح المواطن يشهده على أرض الواقع .

كما استعرض الوزير مع رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس مجلس إدارة النادي واعضاء مجلس الادارة خطة استكمال تطوير النادي والنهوض بالخدمات التي يقدمها سواء على المستوى الرياضي أو الاجتماعي ، حيث اطلع على خطة تطوير الملاعب والاستاد واستكمال مخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الاعضاء، وكذلك تم استعراض نتائج المخطط الاستثماري الخاص بسور النادي بعد تطويره وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد.

وأكد وزير النقل على ضرورة الإسراع بتنفيذ استكمال خطة التطوير للارتقاءالمستمر بالخدمة المقدمة لأعضائه وبما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم انشاؤه عام1903 مشيرا الى أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب