وزارة العمل : توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي بشمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:35 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ، نظمت ندوتين للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمستشفى الشيخ زويد بشمال سيناء ، و مستشفي العريش العام ، وذلك بحضور عدد 40 من التمريض والإداريين ، تناولت الندوات عدة موضوعات أهمها : مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية ، وخطة الإخلاء في حالة الطوارئ ، والحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها ، وذلك فى إطار جهود المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة المنتشرة فى أرجاء المحافظة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، واكد مدير المديرية على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل ، كما حاضر بالندوتين الكيميائي عبد المنعم دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، بحضور الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش ، والدكتور عمرو دويدار مدير مستشفى بئر العبد ، تحت إشراف وحضور مدير المديرية ..