وزارة العمل : ندوة تعريفية حول دور هيئة الإعتماد والرقابة الصحية بمديرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:35 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة تعريفية عن دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة بورسعيد بمقر المديرية ، بهدف نشر ثقافة الجودة للخدمات الصحية، بحضور العاملين بالمديرية، والمتدربات بورش الخياطة بمركز التدريب بالمديرية، وتوضيح الدور الخاص بهيئاتها الثلاث ،وسبل التعاون بينهما وهي : هيئة التأمين الصحي الشامل ، وهيئة الرعاية الصحية ، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، والذى يقوم على أساسها ضبط جودة الخدمات الصحية بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وسهلة الوصول إليها بأسعار عادلة لجميع المرضى، حيث تعتبر محافظة بورسعيد أول محافظة استفادت من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، والتى تضعها الجمهورية الجديدة على رأس أولوياتها فى بناء الإنسان المصري من خلال تعزيز حقوق المواطنين في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وبتكلفة مناسبة، وهو ما يتفق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة القيادة السياسية لتوفير كوادر طبية وتمريضية وفنية مؤهلة ومتخصصة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمرافق الطبية، بما يضمن تعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره للوزارة ، أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف فى كافة القضايا المجتمعية التى تهم المواطنين والعاملين ، وتفعيل دور المديريات وأجهزتها فى القيام بمهامها لخدمة المجتمع المحيط بالمحافظات ، وأضاف مدير المديرية أنه استقبل الدكتورة سالى أنسي مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد ،فى إطار تنظيم الندوة التعريفية ، والتى أكدت خلال الندوة على دور الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية في تنمية قدرات المنشآت الصحية على تطبيق معايير الجودة (GAHAR) الوطنية المعتمدة دوليا بشكل صحيح، بالإضافة إلى تحديد الفجوة بين الأداء الفعلي و الأداء المطلوب، و التقييم الذاتي لهذه المنشآت من خلال استخدام أدوات هذا التقييم بشكل فعال وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة، وتضمن تحسين تجربة المريض وكسب ثقته بمرافق الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الهيئة تقدم كافة أوجه المساعدة اللازمة للمنشآت الصحية الراغبة في الحصول على الاعتماد من خلال تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب ،وبذل كل الجهد لدعم استعدادات المنشآت الصحية لدخولها تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.