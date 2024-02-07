ضبط 1361 قضية حجب سلع تموينية من بينها 1310 طن سلع تموينية و152 ألف لتر مواد بترولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:36 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1361 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة 1310 طن سلع تموينية، 152 ألف لتر مواد بترولية، 17 ألف عبوة سجائر.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.