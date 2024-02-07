الإدارة العامة للمرور تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط‏ 16303 مخالفة مرورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:36 مساءً - تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط 16303 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 452 مخالفة السير بدون تراخيص، 59 دراجة نارية مخالفة، 9032 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 18 مخالفة موقف عشوائى، 457 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.