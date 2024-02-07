حسام حسن يخطر اتحاد الكرة بتشكيل جهازه المعاون بالكامل اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:36 مساءً - يقوم حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بإخطار مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالجهاز المعاون له في تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال رئيس اتحاد الكرة، جمال علام، إن هناك ثقة كبيرة في قدرات حسام حسن على قيادة منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026، مضيفا : " كل طلبات حسام حسن في قيادته لمنتخب مصر مٌجابة وسندعمه بقوة".

ومن المقرر أن يستهل العميد حسام حسن أول مباراة له مع منتخب مصر في 22 مارس 2024 خلال البطولة الودية في الإمارات، التى تضم مع الفراعنة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وكشف مصدر باتحاد الكرة عن تولى سعفان الصغير منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى فى الجهاز المعاون لحسام حسن، الذى تم الاتفاق معه على قيادة المنتخب خلفا للبرتغالى روى فيتوريا فيما سيتولي طارق سليمان منصب مدرب المنتخب.

وأضاف المصدر أن حسام حسن طلب من مسئولى اتحاد الكرة ضم أحمد الكأس إلى جهازه المعاون فى قيادة الفراعنة وهناك ترحيب بتواجده.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد أمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.