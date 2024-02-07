أمن المنافذ بالداخلية يضبط 3 قضايا تهريب و4 هجرة غير شرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:36 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع ضبط (3) قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة ضبط (3) قضايا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (2535) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام ضبط 25 قضية، وتنفيذ 262 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات ضبط (4 قضايا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.