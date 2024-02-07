استجابت لالتماسه.. الداخلية توفد مأمورية خاصة لمواطن من ذوى الهمم بالإسماعيلية لاستخراج جواز سفر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:36 مساءً - فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، فقد إستجابت الوزارة لإلتماس أحد المواطنين "من ذوى الهمم" مقيم بمحافظة الإسماعيلية، لمساعدته فى تجديد جواز السفر الخاص به بمنزله نظراً لظروفه الصحية.

وتم إيفاد مأمورية لمنزل المذكور وإنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد جواز السفر الخاص به وتسليمه له بمحل إقامته.

ولاقت تلك المبادرة إستحسان وقبول المواطن المذكور ، وتقدم بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة لإلتماسه.