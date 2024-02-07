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ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم، وإتخاذهم من فيلا بدائرة قسم شرطة الشروق مسرحاً لممارسة نشاطهم.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين منهم، وأقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وبتفتيش الفيلا المشار إليها عُثر بداخلها على 140 إستمارة بيانات، 2 جهاز تابلت، 3 أختام، وإيصالات أمانة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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