أنشطة متنوعة لجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية خلال الفصل الدراسي الأول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 02:33 مساءً - - توقيع برتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية

- تنظيم زيارات ميدانية علمية وتدريبات متنوعة للطلاب

- عقد ندوات تثقيفية وتوعوية وورش عمل وملتقيات طلابية ومؤتمرات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم التكنولوجي يُعد أحد المسارات الهامة في التعليم الجامعي، مشيرًا إلى متابعة الوزارة لتطبيق الجامعات التكنولوجية أحدث النُظم العالمية في التعليم والتدريب من خلال تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية متميزة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023/2024.

وأوضح الدكتور عبدالجابر أن الجامعة اتخذت خطوات لتوقيع اتفاقية أولية مع جامعة جنوب الصين التكنولوجية؛ والتى بموجبها سوف يتم تدريب طلاب مرحلة البكالوريوس بجامعة أسيوط في جامعة جنوب الصين التكنولوجية في تخصصات العلوم الصحية والدوائية وتقنية عمل الأجهزة والذكاء الإصطناعى، وإتاحة فرص الحصول على منح للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجانب الصيني، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع (جامعة بدر بأسيوط، المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة)، فضلًا عن استقبال وفود من جهات حكومية وصناعية مُختلفة لبحث سُبل التعاون المشترك.

ووفرت الجامعة فرصًا تدريبية وزيارات ميدانية للطلاب في عدد من المؤسسات التعليمية والصناعية، وعُقد دورات تدربيبة متنوعة للطلاب في مختلف التخصصات، كما نظمت الجامعة الملتقى الرياضي الأول لطلاب جامعات محافظة أسيوط، بالإضافة إلى المشاركة في المنتدى البيئي "الحلم الأخضر"، والمؤتمر التقني "Devfest 23" ومبادرة "شباب من أجل مصر"، بالإضافة إلى معسكر البرنامج التدريبي إعداد القادة العام، ومعسكر الكشافة لطلاب لجنة الجوالة بالجامعة، كما نظمت الجامعة عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية وورش العمل المختلفة.

ونظمت الجامعة أيضًا العديد من المسابقات والفعاليات الرياضية خلال الفصل الدراسي الأول 2023-2024، منها (دوري كرة قدم خماسي، مسابقة تنس طاولة، مسابقة شطرنج)، كما شاركت الجامعة في العديد من المسابقات الخارجية منها المسابقات الثقافية والفنية والرياضية، ودورة الصداقة بسوهاج، وحصلت الجامعة على عدد من المراكز الأولى في المنتدى البيئي ودورة الصداقة للمعاهد العليا والمتوسطة بسوهاج، وكذلك احتفلت الجامعة بالذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر المجيد، وتمت إقامة حفلًا ليوم التميز البحثي، وآخر لتكريم الطلاب المتميزين، بالإضافة إلى حفل ختام الأنشطة الرياضية للجامعة وتكريم الطلاب الفائزين، وتنظيم رحلة ترفيهية للطلاب المُتميزين في الأنشطة الطلابية.