صدور العدد الخامس من «حرف» عن مؤسسة الدستور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 02:34 مساءً - صدر العدد الخامس من جريدة "حرف"، أول جريدة ثقافية شاملة تصدر بشكل إلكتروني، عن مؤسسة الدستور.

وتضمن العدد الخامس من الجريدة، الصادر اليوم الأربعاء، موضوعات تحت عنوان: لسنا دراويش لأحد، الخالدة .. قصة العام المجهول فى حياة أم كلثوم، لص الأشعار.. لأول مرة قصة أكبر سرقة فى تاريخ "نجم"، أسرار الحشاشين.. جنة "حسن الصباح" الكاذبة.

وتحت عنوان: الدور المفقود للمثقفين في معارك الدولة المصرية، كتب الدكتور محمد الباز في الصفحة الأولى، كما كتب موضوعا آخر فى الصفحة الثالثة تحت عنوان: لسنا دراويش لأحد.