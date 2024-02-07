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صدور العدد الخامس من «حرف» عن مؤسسة الدستور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 02:34 مساءً - صدر العدد الخامس من جريدة "حرف"، أول جريدة ثقافية شاملة تصدر بشكل إلكتروني، عن مؤسسة الدستور.

 

وتضمن العدد الخامس من الجريدة، الصادر اليوم الأربعاء، موضوعات تحت عنوان: لسنا دراويش لأحد، الخالدة .. قصة العام المجهول فى حياة أم كلثوم، لص الأشعار.. لأول مرة قصة أكبر سرقة فى تاريخ "نجم"، أسرار الحشاشين.. جنة "حسن الصباح" الكاذبة.

 

وتحت عنوان: الدور المفقود للمثقفين في معارك الدولة المصرية، كتب الدكتور محمد الباز في الصفحة الأولى، كما كتب موضوعا آخر فى الصفحة الثالثة تحت عنوان: لسنا دراويش لأحد.

 

وتحت عنوان: السعدني.. المفترى عليه بالهرتلة والتلفيق والأكاذيب، خصص العدد صفحته الرابعة للحديث عن الراحل محمود السعدني، كما تناول العدد موضوع:  وهم اسمه نجيب سرور، وأدباء مصر فى قبضة "صبري العسكري"، والشيخ والفيلسوف، وقصة الأغاني الممنوعة لـ"الست"، وبيساو.. جزيرة مصرية لا تعلم بناتها بعد الإعدادية، والمتحف المصري الكبير.. مشروع القرن.17072981700

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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