شوف انت منهم ولا لأ.. قرار مفاجئ من الحكومة بقطع المعاش فورًا لهؤلاء المواطنين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت الحكومة المصرية قرار مفاجئ بقطع المعاش عن عدد من الفئات المستحقة مما أثار صدمة وضجة كبيرة للمستفيدين من المعاشات، وقد تم إصدار هذا القرار بعد مراجعة الحكومة لكل ملفات المعاشات للتأكد من عدم وجود أي مخالفة فيها مع التحقق من هذه الفئات المستحقة للمعاش، ومن المتوقع أن يتعرض هذا القرار المفاجئ إلى تحديات قوية عند تنفيذه بسبب وجود نسبة عالية من المعارضين له من أصحاب المعاشات.

الفئات المستحقة لحجب المعاش

جاء في قانون رقم 148 لسنة 2019 الذي يتعلق بقانون التأمين الاجتماعي والمعاشات، حيث يوجد بعض الحالات التي يتم فيها قطع المعاش عن المواطن:

الفئات التي تم إثبات أنها لا تستحق صرف المعاش.

الفئات التي تستحق المعاش وتوفت مع عدم إبلاغ اللجنة القومية للتأمينات الاجتماعية بالوفاة.

الفئات التي تحصل على المعاش بصورة غير شرعية.

عند التحاق المستفيد بوظيفة أو زواجه بعد استحقاق المعاش.

اجراءات لمنع وقف المعاش

هناك عدد من الاجراءات التي يمكن عملها لتجنب وقف صرف المعاش لكل المستفيدين، وتأتي هذه الإجراءات كما يلي:

قم بالذهاب إلى مقر اللجنة القومية للتأمينات الاجتماعية.

قم بطلب التأكد من استحقاق المعاش.

قم بتجهيز كل المستندات والأوراق المطلوبة لإثبات أنك تستحق صرف المعاش.

لابد من الالتزام باللوائح التي تخص المنظمة وقوانين صرف المعاش.

منحة القطع

أعلنت هيئة التأمينات أنه عند قطع المعاش لأي سبب غير الوفاة سوف يتم صرف منحة القطع التي تعادل قيمة المعاش لمدة سنة واحدة فقط بشرط وجود قرار طبي في حالات العجز.