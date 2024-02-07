وزارة العمل : ملتقى للسلامة والصحة المهنية بعنوان ” وقايتك تهمنا ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 03:31 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، افتتحت ملتقى للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، تحت عنوان "السلامة وقايتك تهمنا" ، بمشاركة 250 عامل يعملون فى 42 شركة ، وبحضور مديري مكاتب ومفتشين السلامة والصحة المهنية التابعين للمديرية ، وذلك فى إطار جهود المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة خالية من المخاطر ووقاية العاملين والمترددين والمنشآت من تلك المخاطر ، حيث تعتبر السلامة المهنية والاهتمام بها في أي مؤسسة مظهراً من مظاهر التطور الإداري والتخطيط الاقتصادي الناجح، كما يعتبر انعكاساً للوعي العام والمؤسس بأهمية السلامة ودورها كقطاع إنتاجي مهم ، وتأكيد مبدأ السلامة بمفهومها الحديث والشامل والتي تعني المحافظة على عناصر الإنتاج الرئيسية وهي: حماية الإنسان داخل المؤسسة وخارجها كما يهتم بالحفاظ على المنشآت ومواد ومعدات الإنتاج وتأمين بيئة العمل ..

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود الوقائية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للإدارات المركزية والمديريات بضرورة الاهتمام بنشر الوعي والتثقيف حول مجالات السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيق اشتراطاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمنشآت والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، وأضاف مدير المديرية ان الملتقى شارك فى فعالياته المهندس محمد مدكور موجه أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، والمهندس محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة بالوزارة ، والكيمائية ايمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وبمشاركة القبطان طارق رئيس مجلس الإدارة و المدير التنفيذي لشركة الحاويات ببورسعيد ، ومشيراً إلى ان الملتقى تضمن إلقاء محاضرة عن الحماية المدنية وكيفية الوقاية من الحرائق ، واستعراض خطط الطوارئ وكيفية إعدادها لمواجهة المخاطر المختلفة وأهدافها قدمها المهندس محمد مدكور، ومحاضرة ألقاها المهندس محمد منتصر حول مستجدات تشريعات السلامة والصحة المهنية وكيفية تغيير الفكر من كون السلامة والصحة المهنية إلزام باشتراطات السلامة الموجودة بالقوانين إلى جعلها سلوك حياة .