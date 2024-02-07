نقيب الصحفيين يعلن إخلاء سبيل 3 صحفيات ضمن قائمة العفو الرئاسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 03:32 مساءً - أعلن خالد البلشى نقيب الصحفيين، إخلاء سبيل الزميلات منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي، وذلك ضمن قائمة عفو رئاسى جديد.

جدير بالذكر أن النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، قد قال إن اللجنة تأخذ على عاتقها تلقي كافة الشكاوي المتعلقة بالعفو الرئاسي من أهالي المحبوسين في القضايا المتعلقة بالرأي والتعبير والنشر، واستمر عمل اللجنة وجرى العمل على فحص عدد من الشكاوي التي وردت للجنة، وعلى مدار الشهور الماضية منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة الإفراج عن أكثر من 1400 شاب من تيارات سياسية مختلفة.