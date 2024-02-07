نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تنفذ المشروع القومي للفتاة والمرأة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة _ إدارة برامج التنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة فعاليات التدريب الأسبوعي للمشروع القومي للفتاة والمرأة بنادي الطالبية الرياضي التابع لادارة شباب العمرانية، ومركز شباب الجيزة التابع لإدارة شباب جنوب الجيزة بحضور محمد سعد حافظ مدير إدارة برامج التنمية.

ويهدف المشروع إلى رفع اللياقة البدنية للفتاة والمرأة من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية منها ( كرة اليد - الكاراتيه- تنس الطاولة- الكرة الطائرة - عروض رياضية ) بمشاركة مدربين متخصصين.

وأكد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة على أن الإهتمام بالفتيات ورعايتهن وفتح مراكز الشباب لتأهيلهن رياضيًا واجتماعيًا من أولويات الشباب والرياضة بالجيزة وذلك تفعيلًا لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي الرامية إلى الإهتمام بالفتاة والمرأة رياضيًا وتكثيف الأنشطة الخاصة بهم.

ويذكر أن المشروع يستهدف الفئة العمرية من سن 14 عامًا فما فوق.

حيث ينفذ التدريب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير المديرية، إشراف غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة، إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة، محمد سعد حافظ مدير إدارة برامج التنمية الرياضية نادية سلامة منسق المشروع.

FB_IMG_1707304730405

FB_IMG_1707304697861

FB_IMG_1707304696001

FB_IMG_1707304693919

FB_IMG_1707304691694

FB_IMG_1707304689799

FB_IMG_1707304687657

FB_IMG_1707304685776

FB_IMG_1707304684010

FB_IMG_1707304682250

FB_IMG_1707304680419