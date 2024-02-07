السيسي يوجه برفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة إلى 60 ألف جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 05:37 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

الحزمة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

وفي سياق أخر أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترحيب مصر باستمرار التعاون مع شركة "داسو" الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الساعات الماضية "إيريك ترابييه"، رئيس شركة "داسو" الفرنسية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، حيث جرى تناول أطر التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الحربي والدعم الفني وبناء القدرات.

وأكد الرئيس ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركة الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.