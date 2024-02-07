أخبار مصرية

الرئيس السيسى: انطلاقاً من واجب دعم المواطن وجّهت الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات اجتماعية عاجلة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 05:38 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار بتطبيق حزمة قرارات اقتصادية عاجلة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وجاء في المنشور: «انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل».

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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