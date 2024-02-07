الرئيس السيسى: انطلاقاً من واجب دعم المواطن وجّهت الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات اجتماعية عاجلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 05:38 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار بتطبيق حزمة قرارات اقتصادية عاجلة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وجاء في المنشور: «انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل».