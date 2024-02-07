رئيس موريشيوس يشيد بالموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 06:31 مساءً - أشاد الرئيس الموريشي بريثفيرا جسينغ روبون بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، داعياً إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي للتعامل مع الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس موريشيوس السفيرة عبير علم الدين، حيث قامت بتسليم أوراق الاعتماد كسفير لجمهورية مصر العربية لدى موريشيوس .

وعقب تقديم أوراق الاعتماد، عقد الرئيس الموريشي جلسة مباحثات مع السفيرة علم الدين التى نقلت له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعربت عن تطلع الجانب المصري لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وموريشيوس في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية، وكذلك تبادل الخبرات في مجالات حماية البيئة والتغير المناخي والطاقة النظيفة .

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك -أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، والمواقف المصرية من مجمل الأوضاع الإقليمة والدولية، بما فى ذلك الأوضاع فى قطاع غزة