صلاح يدعم حسام حسن .. وزير الرياضة وعلام يكشفان خارطة طريق تصحيح مسار الكرة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 06:32 مساءً - ​كشف جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم التفاصيل الكاملة لتعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر وخارطة طريق الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد إخفاق المنتخب بكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار وذلك في مداخلة هاتفية خاصة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج " في المساء مع قصواء " على قناة "CBC".

أكد جمال علام ثقته الكاملة والكبيرة في قدرات حسام حسن على قيادة منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 مشيرا إلى أن حسام حسن صاحب تاريخ كبير للغاية والمنتخب سيظهر بقوة معه في الفترة المقبلة.

قال علام إن لاعب ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح يعشق مصر وقائد حقيقي وسيكون أكبر مساعد لحسام حسن في قيادته لمنتخب مصر وأوضح أن قصة مدرب منتخب مصر السابق، روي فيتوريا انتهت تماما مع منتخب مصر وتفهم الموقف في توجيه الشكر له مشيا إلى أن كل طلبات حسام حسن في قيادته لمنتخب مصر مٌجابة وسندعمه بقوة.

شدد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، جمال علام، إن الدولة تدعم المنتخبات الوطنية بشكل كامل وفي مقدمتهم المنتخب الوطني الأول مؤكدا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد عدد من الجلسات لبحث إخفاق المنتخب بالأمم الإفريقية واتخاذ القرارات المناسبة وأوضح أن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب جاء بإجماع مجلس إدارة اتحاد الكرة وثقتنا بلا حدود في المدرب الوطني.

أكد علام أن حسام حسن هو المسؤول الأول والأخير عن اختيار الجهاز المعاون له في المنتخب الوطني مشيرا إلى أن اتحاد الكرة يجهز من الآن لخوض كأس الأمم الإفريقية 2025 وسنعيد تصحيح مسار المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وفي الإطار ذاته، قال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إن حسام حسن أسطورة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية وأدعو الجميع إلى دعمه بقوة في قيادة المنتخب .

أضاف صبحي في مداخلة هاتفية مع "في المساء مع قصواء"، أن حسام حسن أكد على تقديره الكامل لـ محمد صلاح نجم منتخبنا وكل محترفي مصر في الخارج.

وأكد أن تطوير جميع المنتخبات الوطنية على رأس أولويات اتحاد الكرة في الفترة المقبلة، وقال: "أدعو الجماهير المصرية إلى دعم المنتخب الوطني وحسام حسن خلال الفترة المقبلة"، مضيفا: أن الرياضة " مزاج عام " عند المصريين، وهناك حرص شديد على تصحيح المسار دائما.

كانت الإعلامية قصواء الخلالي أكدت أن المدرب الوطني هو الأنسب للمرحلة الحالية بعد التجربة السيئة للبرتغالي روي فيتوريا في قيادة المنتخب والخروج من دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية ، وطالبت الخلالي اتحاد الكرة بالتراجع عن بيان وإعلان تولي مدرب أجنبي لقيادة المنتخب وهو ما استجاب له اتحاد الكرة خاصة بعدما أكدت الإعلامية قصواء الخلالي إن أكبر إنجازات الكرة المصرية كانت عبر مدربين وطنين وعلى رأسهم محمود الجوهري وحسن شحاتة.

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.