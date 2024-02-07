نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد موقع إنشاء مركز خدمات مصر بحدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع انشاء مركز خدمات مصر الجاري انشاءه بهضبة الاهرام بحي الهرم للوقوف على نسب التنفيذ وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر فى المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين.

و أشاد محافظ الجيزة بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحسين إجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات بصورة مستمرة مشيرًا إلي ان المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.

وأوضح راشد أنه سيقدم كافه الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور (تجديد وفحص الرخص وكذلك أستخراج بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية وغيرها من الخدمات.

ووجه المحافظ خلال تفقده موقع انشاء مركز خدمات مصر بضرورة تسخير كافه الإمكانيات وإزالة العقبات لسرعه الإنتهاء من الاعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمه للمركز لافتتاحه وتقديم خدماته للمواطنين.

موجها رئيس حي الهرم بإصدار التراخيص اللازمه للعمل مع ضرورة رفع كفاءة الطرق المؤدية للمركز لتسهيل حركة سير المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس حي الهرم وممثلي وزارة التخطيط والشركة المنفذة.

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