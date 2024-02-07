نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” ترحب بقرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل 3 صحفيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحّب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى بقرارات النيابة العامة بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا بينهم الزميلات منال عجرمة، وصفاء الكوربيجى، وهالة فهمي.

وتوّجهت النقابة بالشكر لكل مَن بذل ويبذل جهودًا فى هذا الإطار، وتثمن النقابة كل الجهود المبذولة فى الإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

وأكدت النقابة أن قرارات إخلاء سبيل الزميلات الصحفيات تعد مؤشرًا إيجابيًا لا يمكن التغافل عنه، وتأمل النقابة أن تمتد القرارات لتشمل جميع الزملاء الصحفيين وأصحاب الرأى المحبوسين.