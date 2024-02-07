لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تشيد بقرار إخلاء سبيل ثلاث زميلات

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أحمد جودة - القاهرة - أشادت دعاء النجار مقرر لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، بقرار النيابة إخلاء سبيل الزميلات منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي.

وقالت “النجار” في بيان لها، إن الإفراج عن الزميلات هو خطوة عظيمة في إطار جهود الدولة المصرية للإفراج عن المحبوسين، وتعزيز الحقوق والحريات، وتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان.

وأضافت أن لجنة المرأة بالنقابة، تأمل سرعة الإفراج عن باقي الزملاء الصحفيين المحبوسين قريبًا، ومن لم يتورطوا في عمليات إرهابية.

“الصحفيين” ترحب بقرارات النيابة الإفراج عن ثلاث زميلات

وكانت قد رحّب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى بقرارات النيابة العامة اليوم، بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا بينهم الزميلات منال عجرمة، وصفاء الكوربيجى، وهالة فهمي.

وتوجّهت النقابة بالشكر لكل مَن بذل ويبذل جهودًا فى هذا الإطار، وتثمن النقابة كل الجهود المبذولة فى الإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

وأكدت النقابة أن قرارات إخلاء سبيل الزميلات الصحفيات تعد مؤشرًا إيجابيًا لا يمكن التغافل عنه، وتأمل النقابة أن تمتد القرارات لتشمل جميع الزملاء الصحفيين وأصحاب الرأى المحبوسين.