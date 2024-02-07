نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير البترول ومحافظ الجيزة يفتتحان محطتي غاز بمدينة 6 أكتوبر ودائري الهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة محطتي غازتك - إيني وكارجاس - شيل أوت المتكاملتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل في مدينة ٦ أكتوبر ومنطقة دائرى الهرم.

وأكد المهندس طارق الملا على أن تواجده مع محافظ الجيزة فى افتتاح المحطات الجديدة للغاز الطبيعي للسيارات رسالة مفادها دعم الدولة الكامل للتوسع فى تلك المبادرة التى تحقق المنفعة للمواطن فى توفير وقود يعطى نفس الكفاءة بأقل تكلفة وبما يعزز من ثقة المواطنين في الاعتماد علي خدمات الغاز الطبيعى للسيارات المنتشرة على مختلف الطرق والمحاور، ويحقق أهداف الدولة فى التوسع في هذا النشاط بما يحققه من أهداف اقتصادية وبيئية.

ولفت الملا إلى أن المبادرة الرئاسية التى دعمت المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كانت إلى جانب جهود التسويق والحلول الابتكارية كمراكز التحويل المتنقلة ذات أثر كبير في زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي لأكثر من 550 ألف سيارة وانتشار المحطات الجديدة والتى تبلغ قرابة ألف محطة فى محافظات الجمهورية وعلى الطرق والمحاور السريعة.

ودعا المهندس طارق الملا المواطنين للاستفادة من التسهيلات التي تم إقرارها في سداد تكلفة التحويل وتتمثل فى التقسيط دون فوائد على عام أو عام ونصف أو عامين، أو الخصم وكميات الغاز المجانية في حالة السداد بنظام الكاش، كما يتوفر نظام التقسيط علي عدد اكبر من السنوات بفائدة ميسرة من خلال جهات الدولة المختصة بتمويل المواطنين الراغبين في ذلك كجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركات قطاع البترول.

وأكد الملا أنه تم إطلاق خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعى وصيانتها للتسهيل على راغبي التحويل من الشركات والمصانع فى أماكن تواجد سياراتها والتي يمكن الاستعانة بخدماتها من خلال الاتصال التليفوني بالخطوط الساخنة لشركتي غازتك وكارجاس.

من جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن محطة حدائق أكتوبر المتكاملة للتموين بالغاز والبنزين تعد الأولى من نوعها بنطاق المحافظة كمحطة متكاملة لكل أنواع الوقود والخدمات، وأشاد المحافظ بتوسع وزارة البترول في توفير خدمات التموين بالغاز الطبيعي للسيارات وإطلاق مراكز متنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى إطار خطة الدولة للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وتطبيقا لخطة المحافظة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على المصادر البديلة للوقود الأحفورى.

كما أبدى محافظ الجيزة تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى كوقود والمحطات المتكاملة لتخدم مختلف قطاعات المحافظة.

وعقب افتتاح محطة غازتك - إيني المتكاملة بمنطقة حدائق أكتوبر، تفقد الوزير تقديم الخدمات المتكاملة بالمحطة، وأوضح المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أن المحطة قادرة علي تقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعي لنحو 2000 سيارة يوميا من خلال 6 نقاط شحن، وأنها مقامة وفق تصميم عصري متطور يتيح مساحات لتقديم مختلف الخدمات المتكاملة، موضحا أن المحطة المقامة بشراكة مع شركة إيني الإيطالية تقدم خدمات التموين بالبنزين 92 - 95 من خلال 16 نقطة تموين وخدمات زيوت إيني العالمية عالية الجودة والخدمات المختلفة لقائدي السيارات .

وأشار إلى أن المحطة المتكاملة في حدائق أكتوبر هي الأولى من نوعها التي تحمل العلامة التجارية للشركة في محافظة الجيزة في إطار الانتشار بالمحطات المتكاملة للتموين بمختلف أنواع الوقود.

كما تفقد الوزير أحد المراكز المتنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز وصيانتها، حيث أوضح رئيس شركة غازتك أنه تم إطلاق خدمات التحويل للغاز الطبيعي وصيانة السيارات العاملة به عبر ٥ مراكز متنقلة تيسيرا على العملاء وتحقيقا للمرونة مع عملاء الهيئات والمؤسسات وتشجيعا لهم علي التوسع في التحويل وكذلك لدعم التوسع في خدمات التحويل بالغاز في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وشهد الافتتاح تدشين شركة غازتك لمنظومة الكارت الذكي لسداد قيمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلكترونيا باستخدام ماكينات نقاط البيع بديلا للدفع النقدي والبونات مسبقة الدفع للشركات في اطار توفير أساليب متنوعة للسداد تيسيرا علي العملاء من الأفراد أو المؤسسات وتنفيذ التحول الرقمي في خدمات المنظومة، ويأتي تدشين هذه المنظومة بعد الانتهاء من تفعيلها في جميع محطات الشركة وتجربتها وتدريب العاملين بالمحطات.

و افتتح الملا وراشد محطة كارجاس - شيل أوت المتكاملة بطريق دائري الهرم حيث بدأ الجولة بتفقد خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وقدرات المحطة في هذا النشاط، و أوضح المهندس خالد جمال الدين رئيس شركة كارجاس خلال الجولة أن المحطة الجديدة مؤهلة لتموين ١٠٠٠ سيارة يوميا بالغاز الطبيعى بواسطة ٤ نقاط شحن وتموين، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى ١٥ الف متر مكعب غاز يوميا، وأن هذه المحطات تجسيدا لخطة التعزيز من تواجد محطات كارجاس علي الطرق السريعة والحيوية وفق استراتيجية الوزارة للانتشار السريع للمحطات.

حضر الافتتاح الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية بالوزارة والمهندس محمد خضير نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس جمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.حدائق الاهرام علي طريق التطوير.

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح