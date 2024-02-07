نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمومية جريدة “الوفد” تطالب بإقالة رئيس مجلس الإدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الصحفيين والعاملين بمؤسسة الوفد الإعلامية، بإقالة رئيس مجلس إدارة الجريدة الدكتور أيمن محسب، اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024.

وجاءت مطالب الزملاء بعد ما وصفوه بـ "فشل" رئيس مجلس الإدارة بوضع خطة لتطوير المؤسسة منذ إصدار قرار تعيينه من رئيس الحزب، وبعد تعرَض العاملين بالمؤسسة إلى سياسة التنكيل من خصومات وتهديدات وإنذارات بالفصل، بسبب مطالبتهم بحقوقهم المالية.

وأكد الصحفيين في بيانهم، أن رئيس مجلس الإدارة يمارس سياسة ضغط على الصحفيين وإجبارهم على تقديم معاش مبكر أو إجازات دون مرتب، بالإضافة إلى إجبار الصحفيين على توقيع حضور وانصراف بالمخالفة لطبيعة العمل بهدف التنكيل بالزملاء وتطبيق خصومات ضخمة على الصحفيين.

وأضاف البيان: “هذا بالإضافة إلى إهدار حقوق الزملاء المعينين الجدد بالمؤسسة وتعيينهم بمبالغ زهيدة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى حرمانهم من أي زيادات تتم على العاملين بالمؤسسة، كما تم تهديد المراسلين بحرمانهم من الراتب وانذارهم بالفصل والتنكيل بهم”.

وتابع البيان: "أكد الحاضرون خلال اجتماع اليوم أن إقالة "محسب" بمثابة طوق النجاة الأخير لإنقاذ الجريدة من السياسية العشوائية التي تكتنفها الغموض، والتي تفتقد للعقلانية والحكمة، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار الجريدة".