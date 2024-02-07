نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن نتيجة إعدادية قنا الترم الأول Qena results.. مبروك النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة قنا، باستخدام الاسم ورقم الجلوس، يأتي هذا الاستعلام تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لطلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام بسهولة عن نتيجة إعدادية قنا للترم الأول 2024.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة قنا عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الأول برقم الجلوس 2024

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023 - 2024 بنسبة نجاح بلغت 85.77%، والاعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 88.5 %.

حيث تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 52702 طالبًا وطالبة حضر منهم 52135 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح 44717 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 85.77%، وتقدم لتأدية الامتحان 776 طالب من الإعدادية المهنية حضر منهم 734 حقق النجاح 712 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 97%، وبلغ عدد الطلاب المكفوفين 8 طالب حضر منهم 7 بنسبة نجاح 87.5% ووبلغ عدد المتقدمين من ضعاف السمع 35 بنسبة نجاح بلغت 88.5%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة قنا

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة قنا عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا .

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 قنا عبر منصة امتحانات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 قنا، تقدم منصة امتحانات مصر، رابط نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة قنا، وكل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس في كافة إداراتها التعليمية.

نتائج الامتحانات.. نتيجة ثالثة إعدادي الترم الأول حصريًا عبر منصة امتحانات مصر

تقدم منصة امتحانات مصر، المتخصصة في عرض كل ما يخص سير العملية التعليمية والدراسية ومراجعة ليلة الامتحانات، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، أو التعليم الجامعي، ويمكنكم متابعة كل ذلك عبر منصة امتحانات مصر من خلال تبويب نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بالامتحانات.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

ويأتي توزيع درجات الفصل الدراسي الأول 2024، محافظة قنا، للشهادة الإعدادية في المواد المُضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

ليكون بذلك مجموع المواد 120 درجة.

كما تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024 المواد التي لا تضاف للمجموع وهي: